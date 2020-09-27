رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 05:47 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك مع منافسه فريق الرجاء البيضاوي المغربي يوم 18 اكتوبر المقبل، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الاهلي نظيره الوداد المغربي في دور النصف نهائي الآخر يوم 17 أكتوبر في المغرب بمباراة الذهاب أيضاً.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب طنطا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وستقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق الرجاء في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.