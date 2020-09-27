شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالسلام: تامر النحاس حرض «جلال» على الرحيل من المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتهم اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، وكيل اللاعبين تامر النحاس بتحريض إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الاول السابق، على الرحيل من النادي وتقديم شكوى ضد مجلس الإدارة للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.
وأكد «عبدالسلام» لـ«المصري اليوم» أن إدارة النادي لم تسمح لتامر النحاس بالتدخل في الصفقات الجديدة أو جلب اللاعبين وهو لم يتوقعه وكيل اللاعبين الذي مارس دوره بتحريض «جلال» على الرحيل حتى انساق إليه.
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