- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الايطالي: ساسولو يحقق فوزا كبيرا خارج قواعده على حساب سبيزيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
ضمن منافسات الاسبوع الثاني من منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم حقق نادي ساسولو فوزا كبيرا على نادي سبيزيا بنتيجة 4-1.
استهل الضيوف المباراة بضغط هجومي كبير ليثمر ذلك عن هدف في الدقيقة 12 حمل توقيع فيليب ديوريتشيتش، وفي الدقيقة 30 من عمر المباراة تمكن سبيزيا من ادراك التعادل عن طريق اللاعب أندري غالابينوف لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1.
ومع انطلاقة شوط المباراة الثاني عزز الضيوف من حضورهم الهجومي ليثمر ذلك عن هدف في الدقيقة 64 حمل توقيع اللاعب دومينيكو بيراردي من علامة الجزاء وما هي الا دقائق حتى اضاف جريجوري ديفريل الهدف الثالث لفريقه، وفي الدقيقة 76 تمكن المهاجم الايطالي فرانشيسكو كابوتو من تسجيل الهدف الرابع للضيوف لتنتهي المباراة بفوز ساسولو على سبيزيا باربة اهداف مقابل هدف واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الايطالي: ساسولو يحقق فوزا كبيرا خارج قواعده على حساب سبيزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.