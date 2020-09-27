الدوري الايطالي: ساسولو يحقق فوزا كبيرا خارج قواعده على حساب سبيزيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

ضمن منافسات الاسبوع الثاني من منافسات ​الدوري الايطالي​ لكرة القدم حقق نادي ​ساسولو​ فوزا كبيرا على نادي ​سبيزيا​ بنتيجة 4-1.

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استهل الضيوف المباراة بضغط هجومي كبير ليثمر ذلك عن هدف في الدقيقة 12 حمل توقيع فيليب ديوريتشيتش، وفي الدقيقة 30 من عمر المباراة تمكن سبيزيا من ادراك التعادل عن طريق اللاعب أندري غالابينوف لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1.

ومع انطلاقة شوط المباراة الثاني عزز الضيوف من حضورهم الهجومي ليثمر ذلك عن هدف في الدقيقة 64 حمل توقيع اللاعب دومينيكو بيراردي من علامة الجزاء وما هي الا دقائق حتى اضاف جريجوري ديفريل الهدف الثالث لفريقه، وفي الدقيقة 76 تمكن المهاجم الايطالي فرانشيسكو كابوتو من تسجيل الهدف الرابع للضيوف لتنتهي المباراة بفوز ساسولو على سبيزيا باربة اهداف مقابل هدف واحد.