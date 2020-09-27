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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبرتسون: هندرسون يخوض كل مباراة وكأنها نهائي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
تحدث مدافع نادي ليفربول اندرو روبرتسون عن الشخصية المميزة التي يمتلكها قائد الفريق الانكليزي جوردان هندرسون.
وقال روبرتسون في تصريحات للموقع الرسمي للريدز:"هندرسون الموسم الماضي كان أداؤه استثنائيًا، حرص على ألا نتوقف أبدًا عن السعي، أن نكون جيدين بما يكفي، لقد كان يقدم 100% في كل مباراة، ويجعلنا نفعل ذلك".
وتابع:"انا سعيد لأنه بدأ يحصل على التقدير الذي يستحقه، لطالما كان يقارن بـ ستيفين جيرارد، لكنه كان يستحق أن يُحكم عليه بإنصاف وعلى مزاياه الخاصة بدلًا من مقارنته دائمًا بأسطورة ليفربول".
وواصل:"أنا قريب جدًا من هندو، لقد كان له تأثير كبير عليّ في الطريقة التي أحاول بها قيادة منتخب اسكتلندا، أنظر إليه وأحاول التقاط الأشياء منه، خاصة الطريقة التي يحاول بها الاستمرار في التحسن، واشعال حماس اللاعبين".
واتم:"لا أبالغ عندما أقول إنه يخوض كل مباراة وكأنها نهائي كأس، مما يؤثر على الفريق دون منح نفسه التقدير الذي يستحقه".
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