شكرا لقرائتكم التونسى على معلول يتلقى عرضا للمرة الثانية من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر فريق الأهلى، عرضاً للمرة الثانية من نادى بيراميدز للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل عن طريق أحد لاعبى الأهلى السابقين، الذين تم الإعلان رسمياً عن انتقاله إلى بيراميدز مؤخراً بعد انتهاء علاقته بالأهلى.

وفى هذا الشأن علم "الخليج 365" أن إدارة بيراميدز جددت مفاوضاتها مع الدولى التونسى للتعاقد معه فى الموسم المقبل باعتباره أفضل لاعب فى الدورى المصرى هذا الموسم تقريبا.

وقال مصدر إن إدارة بيراميدز جددت رغبتها منذ أيام قليلة لضم معلول بعدما فشلت المحاولات السابقة التى أجرتها لضم الدولى التونسى، رغم أن العرض كان مُغريا للغاية ووصل لـ2 مليون دولار سنوياً أى ضعف ما يتقاضاه اللاعب فى الاهلي.

Advertisements

وأوضح المصدر أن أحد اللاعبين الكبار فى الأهلى الذين رحلوا عن القلعة الحمراء مؤخراً قاد محاولات بيراميدز مع معلول، مُستغلاً علاقته القوية بالدولى التونسى خاصة وأن هذا اللاعب كان سبباً فى رحيل لاعب آخر مهم وشاب فى الأهلى لبيراميدز.

وأشار المصدر إلى أن معلول جدد رفضه لعرض بيراميدز وأكد أنه يحترم تعاقده مع الأهلى الذى مازال مُستمر فيه موسمين، مُشيراً إلى اللاعب السابق فى الأهلى الذى حاول إستقطاب على معلول يواجه أزمة من جانب جماهير الأهلى بسبب هجومها ضده على خلفية تصرفاته الأخيرة التى كانت سبباً فى خروجه من الأهلى عبر "الباب الضيّق".