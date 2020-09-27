شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يصطحب نجله إلى مران الأهلى استعدادا للترسانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصطحب أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى، نجله، إلى مران الفريق الأحمر الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يستعد الفريق لمواجهة نادى الترسانة فى دور الـ 16 ضمن منافسات كأس مصر، ونشر أيمن أشرف عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، صوراً لنجله خلال وصلة لعب مع محمد محمود صانع ألعاب القلعة الحمراء العائد مؤخراً من إصابة الرباط الصليبى.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على الإعلان عن المدرب الأجنبى الجديد الخميس المقبل لخلافة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى والذى سيرحل عن الفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل، ووفقاً لمصادر فى القلعة الحمراء فإن الإدارة الأهلاوية تتفاوض حالياً مع مدرب أجنبى لخلافة فايلر، وهناك اتفاق حول الخطوط العريضة لإنهاء الصفقة، وبات من المتوقع الإعلان عنه الخميس المقبل بمجرد الإعلان عن رحيل فايلر الذى بات مسألة وقت بسبب الخلاف بين النادى والمدير الفنى بشأن شروط البقاء.

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وفى السياق ذاته، اقترب عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، من تولّى منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد للأهلى، والذى سيتم الكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بات الأهلى على بُعد خطوات قليلة من إعلان رحيل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للفريق والتعاقد مع مدرب أجنبى يتم الاتفاق معه حالياً، ووفقاً لمصدر مُطلع فإن الاتجاه الأقرب فى الأهلى حالياً هو تعيين عماد النحاس مدرباً عاماً فى جهاز المدرب الأجنبى الجديد.

ويتم التفاوض حالياً مع النحاس بشأن طريقة الرحيل عن المقاولون العرب، الذى رحّب من قبل برحيله للقلعة الحمراء حال طلب الحصول على خدماته، الذى يُعد واحداً من أفضل المدربين الوطنيين هذا الموسم أن لم يكن أفضلهم على الإطلاق بسبب نتائجه الرائعة مع المقاولون التى جعلت الفريق ينافس على المركز الثانى فى جدول المسابقة مع الزمالك وبيراميدز.