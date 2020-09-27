شكرا لقرائتكم كيف قضى البرتغالى باتشيكو ليلته الأولى في مصر قبل قيادة الزمالك؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت الليلة الأولى للبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد العائد لقيادة الزمالك فى ولاية ثانية، برفقة مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، وذلك باصطحابهم من مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ونقلهم إلى أحد الفنادق المطلة على ضفاف النيل، وذلك من أجل الإقامة بها، وعقب وصول البرتغالى باتشيكو إلى الفندق عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، والذى صاحبه منذ استقباله من مطار القاهرة، وشهدت تلك الجلسة الحديث بينهما حول تفاصيل المرحلة المقبلة بشكل مبدئى.

من المنتظر، أن يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع البرتغالى باتشيكو خلال الساعات المقبلة، من أجل توقيع عقود قيادة الفريق بشكل رسمى وتولى القيادة الفنية للفريق عقب مباراة الجونة، التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.

Advertisements

وستقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بإرسال مندوب من أجل اصطحاب باتشيكو ومعاونيه إلى ستاد القاهرة الدولى من أجل متابعة الفريق الأبيض أمام الجونة، والتى سيديرها طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق، وذلك فى أخر مباراة فى ولايته المؤقتة للأبيض، والتى بدأت بداية من لقاء أسوان فى الجولة الثامنة والعشرون من الدورى والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، وتبعها الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة التاسعة والعشرون من المسابقة المحلية، وذلك قبل أن يتولى البرتغالى جايمى باتشيكو، القيادة الفنية للزمالك رسميًا عقب تلك المباراة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.