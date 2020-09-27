شكرا لقرائتكم محمد عادل يكشف موقف المقاولون من رحيل عماد النحاس للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن موقفه من اتجاه مجلس إدارة النادى الأهلى للتفاوض مع عماد النحاس مدرب المقاولون، بشأن تولى منصب المدرب العام للفريق الأول بالقلعة الحمراء، على خلفية رحيل رينية فايلر المدير الفنى للأهلى، والذى بات وشيكاً.

وقال عضو المقاولون فى تصريحات لـ "الخليج 365": نرفض فكرة التفاوض مع عماد النحاس على أى منصب بخلاف الرجل الأول، خاصة بعد كل الإنجازات التى حققها عبر مسيرته التدريبية والتى كان أبرزها مسيرته مع المقاولون.

واصل: عماد النحاس لا يستحق أن يكون فى منصب أقل من المدير الفنى لأى فريق ولو كان الأهلى، وكنا قد وافقنا من قبل على عودته للقلعة الحمراء ولكن فى منصب الرجل الأول، لأننا نعلم جيداً قدراته التى تؤهله لمواجهة أى تحدى.

ويقدم عماد النحاس واحداً من أفضل مواسمه مع المقاولون العرب، حيث أعاد ذئاب الجبل إلى ذكريات الأجيال الذهبية بعدما قادهم لدخول المربع الذهبى ووضعهم فى منافسة حقيقية مع كبار الدورى العام وعلى وجه التحديد الأهلى والزمالك وبيراميدز.

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ويعكف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على دراسة نادى مصر بالفيديو، وخاصة المباراة الأخيرة بالجولة الماضية، والتى جمعت نادى مصر والأهلى وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون ونادى مصر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 29 جولة، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 8 مباريات، واستقبلت شباك المقاولون 27 هدفاً فيما سجل اللاعبون 35 هدفاً آخر.