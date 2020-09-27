شكرا لقرائتكم الانضباط تغرم محمد هلال 50 ألف جنيه بعد تعديه على حامل الكرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، توقيع غرامة مالية على محمد هلال لاعب وادى دجلة بقيمة 50 ألف جنيه، بعدما اعتدى على أحد الأطفال حاملى الكرات فى لقاء فريقه أمام طلائع الجيش فى الدورى الممتاز.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أحالت الواقعة إلى لجنة الانضباط بعدما ظهرت على شاشات التليفزيون. وتأتى الغرامة رغم اعتذار هلال للطفل عما بدر منه وهو ما ساعد على تخفيف العقوبة من جانب الانضباط.

وكان محمد هلال، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، قد أعلن منح النادى العضوية الشرفية للطفل جامع الكرات وأسرته، بعد الطريقة غير اللائقة التى تعامل بها اللاعب مع الطفل خلال مواجهة طلائع الجيش على استاد الجهاز الرياضة العسكرى، والتى انتهت بفوز الطلائع بنتيجة 1/0، وكتب هلال عبر حسابه الشخصى على تويتر، "تم التواصل مع والد عمر ومنح الأسرة عضوية شرفية فى نادى وادى دجلة، وكل الشكر لأسرة النادى وعلى رأسهم المهندس ماجد سامى".

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وكان هلال أكد فى تصريحاته، أن تصرفه كان به بعض العصبية بسبب تأخر فريقه بهدف ونحتاج إلى الفوز باللقاء، لافتًا إلى أنه لم يقصد ضرب طفل الملاعب كما ظهر فى الصورة، مؤكداً أنه يحترم الجميع ولا يقصد الإهانة لطفل الملاعب وأتمنى أن يقبل اعتذاري.

كما حرص نادى طلائع الجيش على إقامة حفل تكريم للطفل، حيث أحضر العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع تورتة فى وجود اللاعبين والجهاز الفنى والمشجع الشهير "أمح"، لتكريم الطفل فى أجواء أسرية للغاية.