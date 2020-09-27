شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن عن المدرب الجديد الخميس المقبل لخلافة فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادى الأهلى، الإعلان عن المدرب الأجنبى الجديد يوم الخميس المقبل لخلافة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للفريق والذى سيرحل عن الفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل.

ووفقاً لمصادر فى القلعة الحمراء فإن الإدارة الأهلاوية تتفاوض حالياً مع مدرب أجنبى لخلافة فايلر وهناك اتفاق حول الخطوط العريضة لإنهاء الصفقة وبات من المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس المقبل بمجرد الإعلان عن رحيل فايلر، الذى بات رحيله مسألة وقت بعد الخلاف بين النادى والمدير الفنى بشأن شروط البقاء.

على الصعيد ذاته، اقترب عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، من تولّى منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد للأهلى، والذى سيتم الكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بات الأهلى على بُعد خطوات قليلة من إعلان رحيل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى للفريق والتعاقد مع مدرب أجنبى يتم الاتفاق معه حالياً، ووفقاً لمصدر مُطلع فإن الاتجاه الأقرب فى الأهلى حالياً هو تعيين عماد النحاس مدرباً عاماً فى جهاز المدرب الأجنبى الجديد.

Advertisements

ويتم التفاوض حالياً مع النحاس بشأن طريقة الرحيل عن المقاولون العرب، الذى رحّب من قبل برحيله للقلعة الحمراء حال طلب الحصول على خدماته، الذى يُعد واحداً من أفضل المدربين الوطنيين هذا الموسم أن لم يكن أفضلهم على الإطلاق بسبب نتائجه الرائعة مع المقاولون التى جعلت الفريق ينافس على المركز الثانى فى جدول المسابقة مع الزمالك وبيراميدز.