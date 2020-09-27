شكرا لقرائتكم حلمى طولان: من لا يملك الإمكانيات المادية سيعانى وستتراجع نتائجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حلمى طولان المدير الفنى لإنبى أن الاندية التى لا تملك إمكانيات مادية متميزة تتراجع نتائجها بصورة مؤكدة.

وقال طولان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "نتائج انبى تحسنت بعد فترة من استئناف الدورى، نعم كنت أرفض عودة المسابقة بعد تجميد كورونا خوفاً من قصر فترة الاعداد والاصابات، لذا فريقى أخد وقت طويل حتى استعاد عافيته ورونقه وهذا ماظهر فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة، بينما لانزال نعانى من إصابات كثيرة ".

وتابع حلمى طولان :" كنت قلق للغاية من مواجهة الاتحاد السكندرى، لانه فريق كبير تم تكوينه بحرفية شديدة وتحت قيادة مدرب مخضرم مثل طلعت يوسف لذا كنا نلعب بروح قتالية لأخر دقيقة حتى تمكنا من الفوز بالنقاط الثلاث"

ويضيف المدير الفنى لإنبى :"طالما كانت الاندية لاتملك امكانيات مادية متميزة يعنى وجود تشتت لدى اللاعبين وبالتالى سوف تتراجع النتائج بصورة أكيدة وهو مايفسر تراجع نتائج الاندية الجماهيرية وعلى رأسها الاسماعيلى ".

وعن المربع الذهبى قال حلمى طولان :"هناك 15 نقطة أحلم بحصدها كاملة فى الاسابيع المقبلة وخسارة المنافسين المباشرين حتى يستطيع انبى انهاء الموسم فى المربع الذهبى، ولكنى اتحدث مع اللاعبين عن كل مباراة على حدى، وضعت لائحة محفزة للفريق وهى منحهم 2000 جنيه على كل نقطة لو حصد الفريق 20 نقطة فى الدور الأول، وتتضاعف هذه اللائحة بالدور الثانى"

Advertisements

وفى وقت سابق، أعرب زكريا السيد، رئيس نادى إنبي، عن رضاه عن النتائج الذى يقدمها الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولي، وقال زكريا السيد، فى تصريحات تليفزيونية :" النادى يركز فى مسابقة الدورى فقط وتم إغلاق ملف عروض اللاعبين..محمود جاد تلقى عرض كرواتى ولكن لم نناقش العرض فى الوقت الجارى وتم إغلاق ذلك الملف ولم ننظر فى العرض..عدد من العروض تلقاها اللاعبين فى الوقت الجاري، ولكن نحن أغلقنا تلك الملفات نهائيًا وهو ما ظهر مردوده على نتائج الفريق".

وكشف زكريا السيد عن العروض التى تلقاها النادى من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع المنتخب الأولمبى والنادى البترولي، معلقاً : "لم نتلقى عروض رسمية من أجل الاستغناء عن أسامة جلال والأهلى فاوضنا بشكل شفوى منذ فترة ولكن المفاوضات توقفت منذ فترة".

وتابع: "كل ما أثير حول طلبنا 200 مليون من أجل الاستغناء عن أسامة جلال أمر عار تمامًا من الصحة والرقم مُضحك بالنسبة لنا".،وأتم: "كما تابعت أنباء تفيد بدخول نادى بيراميدز فى مفاوضات معنا لضم أسامة جلال، ولكن تلك الأنباء غير صحيحة أيضًا".

وكشف حقيقة تقدم النادى البترولى بعرض رسمى للنادى الأهلى من أجل تجديد إعارة محمد شريف، مهاجم الأحمر المعار إلى إنبى حتى نهاية الموسم، معلقاً "تقدمنا بعرض رسمى مكتوب إلى الأهلى من أجل تجديد إعارة محمد شريف والأهلى رد علينا..رد الأهلى هو تأجيل ذلك الملف حتى نهاية الموسم لحين تحديد احتياجات الجهاز الفنى للأهلى بشأن خدمات اللاعب"، مشددًا أن ذلك من حق الأهلي".