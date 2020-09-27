شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الجونة .. طارق يحيى يسعى للثار من رضا شحاتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساعات قليلة تفصل طارق يحيى عن رابع مبارياته فى قيادة الزمالك بمنصب الرجل الأول، بمواجهة الجونة فى الثامنة مساء، حيث سبق وقاد الفريق الأبيض فى 3 مباريات رسمية كمدير فنى، مرة فى قبل نهائى كأس مصر عام 2017، ومرتان فى الموسم الحالى، ويدخل طارق يحيى المباراة ولديه هدف شخصى يريد تحقيقه، وهو رد الاعتبار أمام رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة، والذى يتولى المهمة بشكل مؤقت خلفا لبيدرو بارنى .

مواجهة اليوم بين الزمالك والجونة فى الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى، هى الثانية التى تجمع طارق يحيى ورضا شحاتة كمديرين فنيين، المباراة الأولى التى جمعتهما، أقيمت فى ديسمبر من العام الماضى وبالتحديد 21 ديسمبر، فاز فريق الجونة على طلائع الجيش بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع بالدورى، كان طارق يحيى مديرا فنيا للطلائع وقتها .

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لذلك سيحاول طارق يحيى رد الاعتبار والثأر من رضا شحاتة فى مباراة اليوم، والفوز بنقاط المباراة الثلاثة .

ويدخل الزمالك مباراة الجونة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.