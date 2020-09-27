مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر Manchester City vs Leicester City اليوم 27 سبتمبر 2020

ينطلق مساء اليوم مباراة دربي مانشستر بين فريق مانشستر سيتي امام نظيره فريق ليستر سيتي Manchester City vs Leicester City علي ملعب الاتحاد في المدينة الانجليزية مانشستر ، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز،حيث يستعد نادي مانشستر سيتي بعد فوزه في اللقاء الأول أمام وولفرهامبتون بنتيجة 3/1 للقاء ليستر سيتي في رحلته المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم .
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي امام فريق ليستر سيتي
يدخل مانشستر سيتي المباراة بكل تركيز وقوة من اجل الفوز والحصول علي الثلاث نقاط
هم سيرخيو أجويرو وبرناردو سيلفا وإلكاي جوندوجان وجواو كانسيلو وأوليكساندر زينتشينكو.
علي الجانب الاخر يدخل لستر ستي المباراة بكل قوة من اجل الفوز وتقديم اداء يليق بالفريق امام منافس قوي الفوز عليه يعطي للفريق دافعة قوية لمواصلة المنافسة علي اللقب.
التشكيل المتوقع لفريقي مانشستر سيتي وليستر سيتي
من المتوقع ان يبدا جوارديولا المباراة بتشكيل مكون من
حراسة المرمي :إيدرسون
خط الدفاع :بينجامين ميندي - ناثان آكي - جون ستونز - كايل ووكر
خط الوسط : رودري - فيرناندينيو
الهجوم : رحيم ستيرلينج - كيفين دي بروينه - فيل فودين -جابرييل جيسوس
علي الجانب الاخر من المتوقع ان يبدا لستر سيتي بتشكيل مكون من
حراسة المرمي : كاسبر شمايكل
خط الدفاع : جيمس جاستن - تشالار سيونجو - ويلفريد نديدي - تيموثي كاستاني
خط الوسط : نامباليس ميندي
الهجوم : هارفي بارنز - جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - أيوزي بيريز-جيمي فاردي
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