يلا شوت HD | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي الاحد بث مباشر الدوري الانجليزي - كول كورة ON

يستضيف نادي مانشستر سيتي مساء غدًا الأحد نظيره ليستر سيتي على استاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لا تريد أن تفرط في أي نقاط مبكرًا هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب ومحاولة استعادته في نهاية من بين أنياب ليفربول الذي حقق البطولة الموسم الماضي متفوقًا على السكاي

بلوز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تبدأ المباراة في تمام الخامسة ونصف مساًء بتوقيت القاهرة، السادسة ونصف مساًء بتوقيت مكة المكرمة.

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لقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2

beIN Sports 4K

Sky Sports Football UK

Sky Sports Main Event UK

TV2 Sport Premium 1 HD

beIN Sports HD 11 EN

Canal + Sport France HD

BT Sport 1 HD

Cosmote Sport 1 HD

SuperSport HD 2 alb

Sky Sports Ultra HD (4K)

RMC Sport 1

Sky Sport Football Italia

Premier Sport HD Slovakia

beIN Sports Connect

BT Sport Extra 1