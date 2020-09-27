يلا شوت HD | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي الاحد بث مباشر الدوري الانجليزي - كول كورة ON

يستضيف نادي مانشستر سيتي مساء غدًا الأحد نظيره ليستر سيتي على استاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لا تريد أن تفرط في أي نقاط مبكرًا هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب ومحاولة استعادته في نهاية من بين أنياب ليفربول الذي حقق البطولة الموسم الماضي متفوقًا على السكايبلوز.
موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
تبدأ المباراة في تمام الخامسة ونصف مساًء بتوقيت القاهرة، السادسة ونصف مساًء بتوقيت مكة المكرمة.
لقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
beIN Sports HD 1
beIN Sports HD 2
beIN Sports 4K
Sky Sports Football UK
Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
beIN Sports HD 11 EN
Canal + Sport France HD
BT Sport 1 HD
Cosmote Sport 1 HD
SuperSport HD 2 alb
Sky Sports Ultra HD (4K)
RMC Sport 1
Sky Sport Football Italia
Premier Sport HD Slovakia
beIN Sports Connect
BT Sport Extra 1
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