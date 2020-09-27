باتشيكو يرفض الذهاب لمعسكر الزمالك قبل مواجهة الجونة

استقر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عدم الذهاب إلى معسكر الفريق قبل مواجهة الجونة اليوم الأحد، والذهاب مباشرة إلى ستاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء من المدرجات.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الجونةفي المباراة التي تجمع بينهما، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي حسمه الأهلي لصالحه منذ الجولة الثامنة والعشرون.
وكان باتشيكو قد استقر على تعديل التشكيل الأساسي وخطة لعب الفريق بداية من مواجهة المصري المقبلة في الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز، بعد أن أبدى تحفظه على طريقة لعب الفريق الأبيض خلال المباريات التي تابعها قبل أن يصل للقاهرة لتولي المسئوولية رسميًا.
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