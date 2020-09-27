يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي مباشر (On live) عبر بي ان سبورت | Bein match بين ماتش

مان سيتي ضد ليستر سيتي هي القمة النارية المُرتقبة غدا في الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة المخضرم بيب جوارديولا مع فريق ليستر سيتي الرائع مع مدربه بريندان رودجرز، في مباراة نارية عادة ما تشهد إثارة ومتعة كبيرة، السيتي يسعى بقوة من أجل استعادة لقب الدوري الإنجليزي، في حين يحاول ليستر سيتي خطف انتصار هام وتحقيق بداية رائعة بالعلامة الكاملة في أول 3 مباريات، مهمة صعبة للغاية بكل تأكيد، ولكن لا مستحيل في كرة القدم الإنجليزية، وفيما يلي سنعرض لكم الدليل الشامل لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي.

مان سيتي ضد ليستر سيتي .. الموعد والقنوات الناقلة

ويتأهب فريق مانشستر سيتي لاستضافة منافسه ليستر سيتي على

ملعب الإتحاد، في قمة مُرتقبة في الأسبوع الثالث ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، وستُلعب المباراة غدا الأحد بتاريخ 27 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2020.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، 6:30 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستُنقل المباراة بشكل حصري ومباشر من خلال قناتي BeIN SPORT 1 HD – 2 HD بتعليق عصام الشوالي.

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ويتواجد فريق ليستر سيتي في المركز الثاني حاليا برصيد 6 نقاط، فقد فاز في الجولة الأولى على حساب وست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة، وفي الجولة الثانية انتصر على بيرنلي بنتيجة

4_2، بداية ولا أروع للثعالب، مع مدرب رائع ومجموعة متميزة من اللاعبين.

في حين لعب مانشستر سيتي مباراة وحيدة فقط في الجولة الثانية، وانتصر فيها على حساب فريق ولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف وحيد، يسعى جوارديولا بقوة للفوز على ليستر وتأكيد رغبة السيتي في استعادة لقب البريميرليج مجددا.

المواجهات السابقة بين السيتي وليستر

وفي الموسم الماضي حينما التقى الفريقان، فاز السيتي في مباراتي الدور الأول والثاني، في مباراة الدور الأول انتصر على ليستر بثلاثية مقابل هدف وحيد، ثلاثية السكاي بلوز حملت إمضاء “رياض محرز – إلكاي جوندودان – جابرييل خيسوس”، وسجل القناص جيمي فاردي هدف الثعالب الوحيد، وفي مباراة الدور الثاني انتصر المان سيتي على ليستر بهدف نظيف سجله جابرييل خيسوس.