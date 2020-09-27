مشاهدة مباراة السد وبيرسبوليس بث مباشر Al Sadd vs Perse Polis اليوم 9/27 دوري أبطال آسيا

يواجه السد القطري نظيره بيرسبوليس الإيراني في مباراة قوية، مساء اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، استكمالاً لمنافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2019-2020 لكرة القدم، والتي يحتضنها ملعب استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة السد وبيرسبوليس بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD7 بصوت المعلق القطري يوسف سيف، وقناة الكأس HD3 بتعليق أحمد الطيب.

وتبدأ صافرة الحكم بانطلاق البث المباشر لمباراة السد وبيرسبوليس اليوم الأحد 27/9/2020 في تمام الساعة 4:40 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 3:40 بتوقيت القاهرة، 5:40 بتوقيت أبوظبي.

مباراة السد وبيرسبوليس بث مباشر

ويهدف الفريقان من هذه المواجهة الحاسمة من دوري الأبطال، والتي تأتي في ظروف استثنائية، إلى مواصلة

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التقدم في المسابقة، والوصول إلى دور ربع النهائي، كما استطاع السد وبيرسبوليس من حجز مكانهم في ثمن النهائي بعد مشوار جيد جداً في دور المجموعات، حيث انهى السد القطري الدور الأول بعد جاء ثاني المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، فيما تصدر الفريق الإيراني مجموعته الثالثة برصيد عشر نقاط.

ويخوض السد القطري بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز مباراة اليوم أمام بيرسبوليس، وهو في حالة معنوية ممتازة، حيث احتل فريقه المرتبة الثانية في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، متخلفاً عن النصر السعودي المتصدر بنقطتين، حيث جمعهم من الانتصار في مباراتين

وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة، وتمكن لاعبوه من تسجيل 14 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف كان ذلك خلال مشواره في دور المجموعات.

بينما يدخل بيرسبوليس الإيراني اللقاء، باحثاً عن مواصلة نتائجه الجيدة، والتأهل إلى المرحلة القادمة، وكما ذكرنا، فقد بلغ الفريق الايراني دور الـ16، بعد أن تصدر المجموعة الثالثة بدور المجموعات والذي حصد فيها 10 نقاط، من فوزه في ثلاث مباريات وتعادل وحيد، والخسارة في مباراتين، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة السد القطري وبيرسبوليس الايراني قبل بدايتها بقليل، حيث سيتم اضافة بث خاص عبر موقعنا لتبقوا على اطلاع دائم لمعرفة مجريات هذه المواجهة القوية في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.