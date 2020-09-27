سوق الانتقالات | برشلونة رفض عرضًا مغريًا للتخلي عن أنسو فاتي

رفض نادي برشلونة عرضًا مغريًا بقيمة 150 مليون يورو من أجل التخلي عن الموهبة “أنسو فاتي” خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية حيث تم إبلاغ النادي بالعرض من قبل الوكيل الجديد للمراهق “خورخي مينديز” قبل بضعة أيام.

وتضمن العرض مبلغ 125 مليون يورو كثمن ثابت للصفقة، بالإضافة إلى 25 مليون أخرى تدفع كمتغيرات بناءً على أداء اللاعب.

ورغم أهمية المبلغ في الوضع الحالي، لم يرغب برشلونة في مناقشة أي شيء يتعلق بالعرض ورفض الدخول في مفاوضات بشأن بيع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا.

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وغير معروف اسم النادي الذي قدم هذا العرض الأخير بقيمة 150 مليون يورو لكن الصحف الإنجليزية ذكرت أن مانشستر يونايتد لديه اهتمام كبير بالمهاجم الدولي الاسباني.

ويريد الشياطين الحمر التوقيع مع مهاجم جديد حيث يحاولون منافسة أندية مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي على الألقاب مرة أخرى.

وأصبح أنسو فاتي مؤخرًا لاعبًا في الفريق الأول في برشلونة، والذي تم زيادة شرطه الجزائي من 170 مليون يورو إلى 400 مليون يورو رغم أنه لم يجدد بعد عقده مع البلوجرانا والذي ينتهي صيف 2022.

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