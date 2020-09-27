شبكة إيطالية | سباليتي يقترب من تدريب الأهلي بعد اقتراب رحيل فايلر

كشفت تقارير صحفية إيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن المدرب الشهير لوتشيانو سباليتي، أصبح مرشحًا وبقوة لتولى تدريب النادي الأهلي، بعد اقتراب رحيل السويسري رينيه فايلر، خلال الفترة المقبلة.

وقالت شبكة “inews24” الإيطالية المختصة بتغطية أخبار الكرة الإيطالية، أن سباليتي قد يعود للتدريب، وستكون وجهته القادمة مفاجأة كبيرة بالنسبة له، بعد غياب عام كامل عن تدريب أي نادٍ.

وسبق للإيطالي سباليتي تدريب أندية روما وإنتر ميلانو، وأصبح جاهزًا لخوض تجربة غير عادية له ولعائلته، بعد ابتعاده عن الجلوس على مقاعد البدلاء، لمدة عام كامل.

وأوضحت الشبكة بحسب مصادرها، أن لوتشيانو سباليتي قريب من فريق مصري كبير، وهو النادي الأهلي، بعدما اقترب رينيه فايلر من مغادرة الفريق، وأصبح الطرفين قريبان جدًا من الاتفاق بعد استطلاع رأي المدرب في خوض التجربة.

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وأكدت، بأن سباليتي والأهلي اقتربا من الاتفاق على كافة الأمور، وستكون تجربة جديدة للمدرب الإيطالي الذي سبق له خوض تجربة في روسيا مع نادي زينيت بطرسبرج، ولم يغادر إيطاليًا أبدًا.

وسلطت الشبكة الإيطالية على النادي الأهلي الذي يحتل المركز الأول في الدوري المصري بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، وأكدت أن هناك منافسة شرية بين الناديين.

واختتمت الشبكة الإيطالية تقريرها، بأن سباليتي يحظى بشهرة كبيرة في مصر، خلال السنوات الماضية، بعدما تدرب محمد صلاح معه في 2016-2017، عندما كان لاعبا في صفوف روما الإيطالي، حيث سيكون تدريب الأهلي تحدٍ كبير بالنسبة له، وإعادة إحياء اسمه بعد العديد من الأزمات التي مر بها مع إنتر ميلان.

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