أخبار برشلونة | كومان يؤكد أن مغادرة لويس سواريز كان قرار النادي

أوضح مدرب برشلونة “رونالد كومان” في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فياريال بالدوري الاسباني أن القرار بشأن مستقبل لويس سواريز كان قرار النادي وليس قراره فقط.

وبعد سؤاله عن عدم ارتياح سواريز بشأن وداعه، أوضح كومان الأمور بالقول : “أولاً، يبدو أنني كنت الشرير في هذا الفيلم. الأمر ليس كذلك، لأنه منذ اليوم الأول بعد مكالمتي معه كنت أحترمه، كلاعب و كشخص”.

وأضاف كومان: ” لقد تدرب سواريز منذ اليوم الأول وقلت له إنه إذا بقي فسيكون من الصعب عليه اللعب كأساسي لكنه سيكون لاعبًا في الفريق مثل الآخرين”.

وكشف المدرب الهولندي أن قرار مغادرته هو قرار النادي وقال : “قبل التوقيع معي، كان النادي قد قرر بالفعل تغيير الأمور. وعندما وقعت، أيدت تلك القرارات، لكنها كانت قد اتخذت بالفعل. يتعلق الأمر بتغيير الفريق، مع الاعتماد أكثر على الشباب، هذا حال كرة القدم”.

وحول علاقته مع سواريز قال مدرب برشلونة : “هو وأنا نحترم بعضنا البعض، لقد تحدثنا عن كرة القدم. لقد ذهب إلى أتلتيكو مدريد وأتمنى له كل التوفيق في مساره المهني”.

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