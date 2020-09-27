بث مباشر | مشاهدة مباراة السد وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لثالث مباريات دور ال16 من دوري أبطال آسيا بين السد وبيرسيبوليس، والمقرر لها مساء اليوم الأحد في قطر.

تقام مباراة السد وبرسيبوليس على ملعب المدينة التعليمية، في تمام الساعة 13:40 بتوقيت جرينيتش، 15:40 بتوقيت مصر ، 16:40 بتوقيت السعودية .

يُنقل لقاء برسيبوليس الإيراني والسد القطري على قناة الكأس القطرية الثالثة، بصوت المعلق المصري أحمد الطيب، وتنقل في بث مباشر كذلك على قناة بي إن سبورتس 7 بتعليق يوسف سيف.

واستطاع السد بلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بعد احتلاله للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بفارق ضئيل من النقاط عن النصر السعودي المتصدر، أما برسيبوليس فقد ترشح كمتصدر للمجموعة الثالثة بفارق نقطة يتيمة عن التعاون السعودي الذي تأهل بفارق الأهداف عن الدحيل القطري.

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السد 0-0 بيرسبوليس

???? ملعب المدينة التعليمية (قطر)

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???? دوري أبطال آسيا (دور الـ16)

???? جارية الآن

بث مباشر السد وبيرسبوليس