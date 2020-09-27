بث مباشر | مشاهدة مباراة السد وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لثالث مباريات دور ال16 من دوري أبطال آسيا بين السد وبيرسيبوليس، والمقرر لها مساء اليوم الأحد في قطر.
تقام مباراة السد وبرسيبوليس على ملعب المدينة التعليمية، في تمام الساعة 13:40 بتوقيت جرينيتش، 15:40 بتوقيت مصر ، 16:40 بتوقيت السعودية .
يُنقل لقاء برسيبوليس الإيراني والسد القطري على قناة الكأس القطرية الثالثة، بصوت المعلق المصري أحمد الطيب، وتنقل في بث مباشر كذلك على قناة بي إن سبورتس 7 بتعليق يوسف سيف.
واستطاع السد بلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بعد احتلاله للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بفارق ضئيل من النقاط عن النصر السعودي المتصدر، أما برسيبوليس فقد ترشح كمتصدر للمجموعة الثالثة بفارق نقطة يتيمة عن التعاون السعودي الذي تأهل بفارق الأهداف عن الدحيل القطري.
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السد 0-0 بيرسبوليس
???? ملعب المدينة التعليمية (قطر)
???? دوري أبطال آسيا (دور الـ16)
???? جارية الآن
بث مباشر السد وبيرسبوليس
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء السد القطري وبيرسبوليس الإيراني
- ???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر
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- ????♂️ يُدير المباراة الحكم الكوري الجنوبي “هيونج جيم”
- ???????? تشكيلة السد اليوم: سعد الشيب – بيدرو كوريا – عبد الكريم حسن – بوعلام خوخي – طارق سلمان – محمد وعد – جويليرمي توريس – سانتي كازورلا – نام تاي هي – أكرم عفيف – بغداد بونجاح
- ???????? تشكيلة بيرسبوليس اليوم: حامد لك – شجاعي خليل زاده – بشار رسن – حسين كناني – أحمد نورالله – إحسان بهلفان – وحيد أميري – ميلاد سارلاك – إيسا أليكاسير – سعد آغائي – سياماك نعمتي.
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- 2″ اللعب منحصر في وسط الملعب خلال الدقائق الأولى.. بالتوفيق لممثل الكرة العربية في هذا اللقاء.
- 7″ من خلال الدقائق الماضية..اتضح أن السد يلعب على المرتدات.. وبيرسبوليس يركز على الاستحواذ وتدوير الكرة..
- 12″ بووووووم… اول فرصة حقيقية في هذا اللقاء، تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء للاسباني سانتي كازورلا بعد تسلمه عرضية من الجهة اليمنى ارسلها البرازيلي بيدرو، لكن تسديدة لاعب فياريال السابق يتصدى لها الحارس الإيراني ببراعة..
- 16″ سيطرة ميدانية للفريق الإيراني، وتبادل مثالي للكرات القصيرة من قدم لقدم على حدود منطقة جزاء السد، لتنتهي فرصة بتسديدة في جسد أحد المدافعين وتضيع فرصة.
- 17” أوووووووووووه.. فرصة مؤكدة تضيع من الفريق الإيراني، كرة عرضية من الجهة اليسرى بعد تغلب الجناح الايسر على بيدرو، لتجد اللاعب رقم 19 (وحيد أميري) الذي حولها بلمسة واحدة جوار القائم الايمن بقليل.. لو ركز اكثر لوضعها في الزاوية البعيدة او تسلمها حيث كانت الرقابة الدفاعية منعدمة من بوعلام خوخي.
- 24″ شجاعي خليل زاده – مدافع بيرسبوليس – يتعملق في إبعاد كرة صعبة لنجم السد “أكرم عفيف”..
- 25″ شجاعي واحد من ألمع نجوم دوري أبطال آسيا هذا الموسم.
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