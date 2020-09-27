الدوري الفرنسي | الحُكم بالسجن على شاب أرسل تهديدات بالقتل إلى رئيس مرسيليا!

حكمت محكمة مرسيليا الإصلاحية على شاب يبلغ من العمر 23 عامًا بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ بتهمة توجيه تهديدات بالقتل إلى رئيس مرسيليا “جاك هنري إيرو” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في يناير الماضي.

وطُلب ايضًا من المدعى عليه “نسيم” دفع 1000 يورو كتكلفة الإجراءات القانونية ودفع 1 يورو مرتين رمزيًا عن كل تهمة أدين بها.

وكان هذا الشخص مختبئًا وراء الاسم المستعار “بيتي بامبو”، وتمت محاكمته بتهمة التهديد مع وقف التنفيذ، لكنه أشار إلى نيته في ارتكاب جريمة.

وحكم القاضي لصالح المدعية العامة “فيرونيك فابرون” في كل تهمة باستثناء طلبها بمنع الشاب من حضور ملعب “الفيلدروم” لمدة 12 شهرًا وأوضح القاضي “جان جاك باغور” السبب بالقول : “لم يتم استهداف مرسيليا من قبل المتهم”.

وتحمل “نسيم ح ” المسؤولية الكاملة عن أفعاله وقال : “ما فعلته جاد، وأنا أتفق معه تمامًا. كان هذا الإجراء القانوني بمثابة صدمة حقيقية. أود أن أعبر مرة أخرى عن خالص اعتذاري العميق للسيد جاك هنري إيرو”.

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