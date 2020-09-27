سوق الانتقالات | بالصور.. النصر يقدم عرض بقيمة 7 ملايين دولار لشراء نجم بوكا جونيورز

يبحث نادي النصر عن تدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين خلال سوق الانتقالات الجاري؛ من أجل صناعة فريق مميز خلال الفترة المقبلة، يكون قادرًا على إعادة لقب الدوري السعودي إلى خزينة العالمي، والمنافسة القوية على بطولة دوري أبطال آسيا.

وأتم النصر العديد من الصفقات المميزة خلال سوق الانتقالات الحالي، أبرزهم أمين بخاري، عبدالله الشنقيطي، أسامة الخلف، كيم جين سو، عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، وجونزالو مارتينيز.

عرض لشراء إدواردو

وخلال الأيام الماضية، أكدت تقارير صحفية أرجنتينية أن هناك لاعب جديد دخل ضمن اهتمامات النصر للحصول على خدماته في سوق الانتقالات الجاري، وهو نجم بوكا جونيورز إدواردو سالفيو.

وكشفت شبكة “bolavip” أن النصر تقدم بعرض لإدارة بوكا جونيورز من اجل الحصول على إدواردو سالفيو، مقابل 7 مليون دولار.

Advertisements

وأوضح المصدر ذاته أن النادي الأرجنتيني رفض تمامًا مناقشة العرض، وقالت “النصر لن يستمر في القتال من أجل نجم بوكا جونيورز إدواردو سالفيو. النادي السعودي عرض مبلغ 7 ملايين دولار للتعاقد مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، ومع ذلك هذا لن يكون ممكنا. أعلن بوكا أن اللاعب غير مطروح للبيع مهما كانت المغريات”.

أرقام إدواردو

ووصل إدواردو إلى بوكا جونيورز في منتصف العام الماضي، وخاض 25 مباراة بالقميص الأزرق والذهبي، وخلال هذه اللقاءات أحرز اللاعب 10 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

واللافت للنظر، أنه كلما سجل سالفيو أو صن هدفًا، لم يخسر بوكا أبدًا، ويرتبط اللاعب مع النادي الأرجنتني حتى عام 2022، وفي حالة تقديم النصر لعرض مادي مرتفع، فإن الأقرب هو قبول الصفقة خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

..