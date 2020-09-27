صفقات النصر | من هو عبد الفتاح عسيري؟ مميزات وعيوب الصفقة

حالف التوفيق إدارة نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في اقناع إدارة أهلي جدة ببيع المدة المتبقية في عقد صانع الألعاب الموهوب عبد الفتاح عسيري مقابل مليون و200 ألف دولار، ما يعادل ثلاثة ملايين ريال سعودي.

وانضم عبد الفتاح عسيري إلى الفريق النصراوي عقب نهاية مباريات الدوري السعودي، ما سمح له بالتواجد ضمن كتيبة المدرب روي فيتوريا عند استئناف منافسات دوري أبطال آسيا في قطر.

واتفق اللاعب صاحب الـ 26 عامًا مع مسؤولي النصر على راتب سنوي قدره 8 ملايين ريال سعودي، قبل أن يحصل على مقدم عقد قدره 12 مليون ريال سعودي، ويوقع على عقد مدته 3 أعوام، بداية من موسم 2021/2020.

من هو عبد الفتاح عسيري؟

عبد الفتاح عسيري هو ابن مدينة جازان، ولد يوم 26 فبراير 1994، كانت بدايته مع نادي حطين السعودي، ثم لعب مع نجران، وخلال مرحلة الناشئين انتقل إلى اتحاد جدة عام 2012، واستمر معه لمدة 4 سنوات، قبل الإلتحاق بصفوف الغريم التقليدي للاتحاد “الأهلي” في أغسطس 2016، وتبلغ حاليًا قيمته السوقية حسب ترانسفير ماركت حوالي 2.2 مليون يورو.

وعلى مدار 4 سنوات، كان عبدالفتاح عسيري من الأوراق الرابحة في التشكيلة الأهلاوية، لكنه رفض محاولات تجديد عقده، وقرر التوقيع مع النصر في الميركاتو الصيفي 2020، مقابل 1.2 مليون دولار.

وكان انتقل عبد الفتاح عسيري إلى النصر حديث الشارع الرياضي السعودي منذ أسابيع، بعد رفضه تجديد عقده مع أهلي جدة، مع دخوله الفترة الحرة من عقده (قانون بوسمان).

ونشر اللاعب صورة عبر حسابه الشخصي في موقع “سناب شات”، علق عليها قائلاً “خله يعيش بغفوته، الحين يعرف من فقّد”.

وأكدت تقارير صحفية حينها دخول الهلال في مفاوضات جادة مع عبد الفتاح عسيري، وذهبت بعض المصادر للتأكيد على أن مُفوض أو وفد من الزعيم العالمي قد وصل إلى مدينة جدة لإتمام الصفقة لصالح الهلال بشكل نهائي، لكن في نهاية الأمر كانت الصفقة من نصيب النصر.

ما هي مميزات عبد الفتاح عسيري؟

تُعد أبرز مميزات عبد الفتاح عسيري، صاحب الـ “1.66 سم”، القدرة على المراوغة بمهارات عالية، وبالسرعة العالية في الهجمات المرتدة والانطلاق على طرفي الملعب، بالاضافة لقدرته على التصويب بعيد المدى.

يتمتع عبد الفتاح عسيري كذلك بمرونة تكتيكية تخول له لعب أكثر من دور في خط الوسط، سواء كجناح أيمن وأيسر أو كصانع ألعاب تحت رأسي الحربة أو كمهاجم متأخر.

كذلك فإن عسيري مميز في الاختراقات العمية، وهو صاحب رؤية جيدة داخل الملعب، وقادر على إرسال الكرات البينية المتقنة، وصناعة الفرص الخطيرة لمَن حوله سواء تمريرات طولية أو أرضية.

Advertisements

خلال مسيرته الكروية، لعب عبد الفتاح عسيري مع اتحاد جدة 60 مباراة، وسجل بقميص النمور 14 هدف وصنع 7 أهداف، فيما شارك مع الراقي حتى الآن خلال 110 مباراة، وأحرز مع الأهلي 22 هدفًا وصنع 37 هدفًا.

المركز المفضل للاعب النصر الجديد هو الجناح الأيمن، حيث لعب في هذا المركز 41 مباراة، وسجل 10 أهداف، وصنع 15 هدف، كذلك فإنه شارك كثيرًا في مركز صانع الألعاب، وخاض 41 مباراة، وأحرز 11 هدفًا، وصنع 16 هدفًا.

ما هي عيوب عبدالفتاح عسيري؟

من أبرز سلبيات اللاعب هشاشته الجسمانية، وعدم قدرته على الإلتحام القوي داخل منطقة العمليات أثناء الزيادة العددية في الهجوم المكثف، كما أنه يهرب دائمًا على أحد الطرفين خوفًا من التعرض للعرقلة.

ولم يسجل عبد الفتاح عسيري سوى هدفين فقط برأسه خلال مسيرته الكروية على مدار تسع سنوات، كما أنه ضعيف جدًا في استغلال الكرات العرضية مهما كان ارتفاعها، إلا أنه يجيد التعامل مع العرضيات الأرضية لتمتعه بتوقيت جيد في استقبال الكرات.

كذلك فإن عسيري يعتمد بشكل كبير على القدم اليسرى في التسديد على مرمى المنافسين، ولم يسجل بالقدم اليمنى سوى 9 أهداف فقط في مشواره.

أرقام عبد الفتاح عسيري

خلال موسم 2020/2019، حقق عبدالفتاح عسيري أرقامًا جيدة نوعًا ما مع أهلي جدة، إذ لعب 19 مباراة ببطولة الدوري السعودي، 16 كأساسي و3 كبديل، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع 5 أهداف.

وخاض عسيري مباراتين في كأس ملك السعودية و6 مباريات في دوري أبطال آسيا بواقع 5 في نسخة 2019 وواحدة في نسخة 2020 مع الأهلي أمام الوحدة الإماراتي شهدت تسجيله لهدف.

على صعيد منتخب السعودية شارك عبد الفتاح عسيري في 8 مباريات دولية خلال عام 2019، من بينهم مباراة ودية أمام مالي انتهت بالتعادل 1/1، وثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 شهدت تسجيله لهدفين أمام سنغافورة.

كما لعب أربع مباريات في بطولة كأس الخليج العربي أمام الكويت والبحرين وسلطنة عمان في المجموعات، ثم لمدة 19 دقيقة أمام البحرين في النهائي الذي خسرته السعودية تحت قيادة هيرفي رونار بهدف دون.

ووصلت عدد مشاركات عبد الفتاح عسيري مع أهلي جدة في الدوري السعودي لـ 77 مباراة و16 هدفًا في الفترة من 2016-2020، بينما سجل 11 هدفًا في 55 مباراة مع اتحاد جدة في الدوري السعودي خلال الفترة من 2012 إلى 2016.