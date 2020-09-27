سوق الانتقالات | زيدان يحسم الجدل المثار حول صفقات ريال مدريد

حسم المدير الفني لفريق ريال مدريد “زين الدين زيدان” الجدل المثار حول صفقات ريال مدريد، مؤكدًا انه لا يتوقع إجراء أي تعاقدات متأخرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الجاري في الخامس من الشهر المقبل.
ولم يوقع ريال مدريد مع أي لاعب جديد خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، قبل الدفاع عن لقب الدوري الأسباني في 2020-21 على الرغم من مغادرة “جاريث بيل وخاميس رودريجيز وسيرجيو ريجيلون وأشرف وأوسكار رودريجيز “.
وأصر زيدان على أنه واثق من أن خياراته الحالية كافية للموسم المقبل حيث قال : “لم أناقش أي عمليات إنتقال؛ أنا سعيد بالفريق الذي نملكه، وسنحاول أن نحظى بموسم جيد”.
كما ألمح زيدان إلى أنه قد يمنح المهاجم لوكا يوفيتش دقائق أكثر في الأشهر المقبلة، بعد أن عانى اللاعب الدولي الصربي من عام صعب جداً في إسبانيا الموسم الماضي.
وشارك يوفيتش في أربع مباريات فقط في الدوري الإسباني في موسم 2019-20، حيث أعاقت الإصابات وتراجع مستواه تقدمه مع النادي الملكي.
واختار زيدان أن يبدأ بيوفيتش ضد فريق مانويل بيليجريني “ريال بيتيس” في المباراة التي انتهت بفوز كتيبة زين الدين زيدان بثلاث أهداف لهدفين، ومع تزايد المخاوف من إصابة “إيدين هازارد”، يمكن أن يلعب الصربي دورًا أكبر إلى جانب كريم بنزيمة.
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