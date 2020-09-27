أخبار الهلال| اهلي جدة يُدافع عن العويس: لم يقصد السخرية!

تلقى حارس مرمى اهلي جدة، محمد العويس، هجومًا حادًا خلال الساعات الماضية، بعد تصريحه المُثير عقب تأهل فريقه إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تم اتهامه بالسخرية من نادي الهلال الذي تم استبعاده من المسابقة.

وكان الاهلي قد تأهل لربع النهائي على حساب شباب أهلي دبي الإماراتي، وقال محمد العويس عقب اللقاء “غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا إلى النادي”، في إشارة إلى عودة بعثة الهلال إلى الرياض عقب قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد الزعيم من البطولة.

الاهلي يُدافع عن الحارس

وخرج المشرف العام على الفريق الأول بنادي اهلي جدة، طارق كيال، في تصريحات فضائية أكد من خلالها أن الحارس محمد العويس لم يقصد السخرية من نادي الهلال بعد استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضح “سؤال المراسل للحارس محمد العويس عقب مباراة شباب اهلي جدة كان تأهلتم بمستوى سيئ فرد عليه، ولم يكن يقصد الهلال في تصريحه ونحن متعاطفون معه، ونحترمه ونقدره، ونحن في مهمة وطنية ومركب واحد”.

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من جانبه، نشر حارس اهلي جدة محمد العويس تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” حول تصريحه والتأويلات التي خرجت في أعقابه، وأكد “لم أقصد ناديًا بعينه.. أقصد جميع الأندية التي أخرجت من البطولة.. لا تفسروا الحديث حسب الأهواء.. وإن فُهِمَتْ بغير مرادهاــ أعتذر”.

الاتحاد الآسيوي يُبعد حامل اللقب

وكان اتحاد الكرة الآسيوي قد استبعد نادي الهلال، حامل اللقب، من دوري أبطال آسيا بعد تقديمه قائمة لم تتضمن سوى 11 لاعبًا أمام أهلي دبي في آخر جولات دور المجموعات، وهو ما يقل عن النصاب القانوني المطلوب والبالغ 13 لاعبًا.

واتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره بإلغاء المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، ومن ثم استبعاد الهلال وإلغاء جميع نتائجه وأهدافه في مرحلة المجموعات.

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