أخبار ريال مدريد | زيدان يحقق إنجاز جديد في الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال بيتيس

مكن فوز “ريال مدريد” على ريال بيتيس أمس السبت المدير الفني زين الدين زيدان من تحقيق الفوز رقم 100 في الدوري الاسباني منذ إشرافه على تدريب النادي الملكي.

وخاض زيدان إجمالي 147 مباراة في الدوري الإسباني على رأس القيادة الفنية لفريق ريال مدريد، وحقق الفوز في 55 مباراة كانت على أرضه و45 خارج أرضه.

وسجلت كتيبة زين الدين زيدان خلال 147 مباراة في الدوري الإسباني تحت إشرافه 342 هدفًا واستقبلت شباكهم 142 هدف.

ويعد المدرب التاريخي في ريال مدريد “ميخيل مونوز” الوحيد الذي فاز بمباريات في الدوري الاسباني مع ريال مدريد أكثر من زيدان حيث حقق 257 فوز.

وبالإضافة إلى الذكرى المئوية لانتصاراته، فاز لاعب خط وسط ريال مدريد السابق “زيدان” بلقبين في الليجا سانتاندير كمدرب للنادي الملكي في موسم 2016/17 و 2019/20.

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