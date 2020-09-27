ميلان يُعير أحد مدافعيه الواعدين إلى بايرن ميونخ

إحدى قصص الميركاتو الصيفي المتواصلة على مدار الشهر الماضي، هي محاولة بايرن ميونيخ ضم ظهير أيمن بجانب اللاعب الحالي بنجامين بافارد. مع وجود أسماء مثل ظهير أياكس أمستردام الهولندي، سيرجينو دست، وظهير نورويتش سيتي الإنجليزي، ماكس أرونز. حيث من الواضح أن البافاريين يبحثون عن لاعب شاب للعب دور الاحتياط.

وبدلاً من ضم لاعب للفريق الأول، تعاقد بايرن ميونيخ مع ظهير أيمن لتقوية قائمة الفريق الثاني، حيث انضم ظهير إيه سي ميلان الإيطالي، ليني بورخيس لمدة عام واحد على سبيل الإعارة إلى الفريق الرديف.

وقال مدير أكاديمية بايرن ميونخ، يوخن سوير عن انضمام بورخيس: “ليني لاعب ألماني شاب نرى فيه إمكانات للتطور. نحن سعداء لأن الإعارة تمت بشكل جيد ولدينا الآن بديل آخر في مركز الظهير الأيمن”.

ويقتصر انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا على فريق بايرن ميونخ الثاني فقط.

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لعب بورخيس في السابق 63 مباراة في الدوري الألماني للناشئين تحت 19 عامًا لصالح هامبورج، قبل أن ينتقل إلى شباب ميلان الصيف الماضي. كما لعب ليني 15 مباراة مع منتخبي ألمانيا تحت 17 سنة وتحت 18 سنة.

وقال بورخيس في تصريحات لموقع النادي بعد الانضمام: “أتطلع حقًا إلى أن أكون قادرًا على ارتداء قميص بايرن ميونخ وللتحدي الكبير في دوري الدرجة الثالثة”.

يذكر أن بورخيس شارك في ست مباريات مع شباب ميلان خلال الموسم الماضي. وينتهي عقده مع الروسونيري في يونيو 2021، أي يحق له التفاوض مع أي ناد منذ يناير المقبل.