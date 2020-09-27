رياضة | ليدز يونايتد يقتنص فوز قاتل من شيفيلد بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:57 مساءً - انت الان تقراء خبر ليدز يونايتد يقتنص فوز قاتل من شيفيلد بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد فوز قاتل على مضيفه فريق نادي شيفيلد يونايتد اليوم الأحد بهدف واحد مقابل لا شيء وذلك لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين أبناء الأرجنتيني ماوريسيو بيلسا بالفضل في هذا الفوز الصعب لنجم الفريق باتريك بامفورد والذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الثامنة والثمانين.

وبهذا الفوز رفع ليدز رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة في المركز السادس في الوقت الذي توقف فيه رصيد نادي شيفيلد يونايتد عند لا شيء من النقاط.