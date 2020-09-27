رياضة | مواجهات قوية للغزل المحلة وفاركو ودمنهور والأوليمبي بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:57 مساءً - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية للغزل المحلة وفاركو ودمنهور والأوليمبي بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جولة مرتقبة تنطلق في الثالثة منوعصر الإثنين، ضمن منافسات مجموعة بحرى بالقسم الثاني.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات الجولة التاسعة عشر :

1- فاركو مع دمنهور

يشهد ستاد حرس الحدود، مواجهة قوية تجمع فاركو بقيادة أحمد عاشور مع دمنهور، بقيادة كمال فريد، حيث يدخل فاركو اللقاء وهو وصيف المجموعة، برصيد 35 نقطة، 0 بينما دمنهور صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وشهدت الجولة السابقة، فوز فاركو على المنصورة بهدفين دون رد، وسقوط دمنهور أمام دكرنس بنفس النتيجة، وكان فاركو حقق الفوز بهدف هشام فتح الله في الدور الأول.

2- غزل المحلة مع أبو قير

يستضيف فريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، نظيره فريق أبو قير، بقيادة أحمد الكأس، حيث يحتل المحلة قمة المجموعة برصيد 35 نقطة بعد فوزه على الرجاء بهدفين، كما يحتل أبو قير، المركز الخامس، برصيد 29 نقطة بعد فوزه على الحمام بأربعة أهداف مقابل هدف،وحقق أبو قير الفوز بهدفين، في الدور الأول،سجلهما محمد عبد الله.

3- الأوليمبي مع المنصورة

يلتقي فريق الأوليمبي، بقيادة محمد كيتا، مع المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد، حيث يحتل النادي السكندري، المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد فوزه على بيلا برباعية مقابل هدف، بينما المنصورة في المركز الرابع برصيد 30 نقطة .

وحقق فريق الأوليمبي الفوز بهدف نظيف سجله علاء عبد العظيم من ضربة جزاء في الدور الأول.

4- دكرنس مع الرجاء

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يلعب فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده، مع فريق الرجاء بقيادة رضا أبو اليزيد، ويدخل دكرنس اللقاء، في المركز السادس، برصيد 29 بعد فوزه على دمنهور بهدفين نظيفين، بينما فريق الرجاء صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة .

وحقق فريق الرجاء الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول سجل الأهداف محمود عبد العاطي هدفين وهشام صلاح هدف.

5- الحمام مع البلدية

يحتضن ملعب مركز شباب الحمام، لقاء فريق الحمام بقيادة سمير سعد، مع فريق بلدية المحلة، بقيادة رمضان السيد.

يدخل الحمام اللقا برصيد 20 نقطة، في المركز العاشر ، في حين يحتل البلدية في المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعد فوزه على المالية بهدفين مقابل هدف .

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثله، نتيجة الدور الأول، حيث سجل للحمام يايا كونيه، بينما سجل محمود شهاب ومحمد عبد الله هدفين البلدية

6- المالية مع بيلا

وفي لقاء القاع، يلتقي فريق المالية بقيادة أيمن مجدى مع فريق بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدى، يدخل الفريقان اللقاء برصيد 5 نقاط وتلقى الفريقين الهزيمة الأسبوع الماضي المالية من البلدية بهدفين مقابل هدف، وبيلا بأربعة أهداف مقابل هدف من الأوليمبي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثله نتيجة الدور الأول، إذ سجل هدفي المالية، عبد الله السيد، ومختار سليمان، بينما سجل هدفين بيلا سيد شعبان وسمير معاذ.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- غزل المحلة 35 نقطة

2- فاركو 35 نقطة

3- دمنهور 32 نقطة

4- المنصورة 30 نقطة

5- أبو قير 29 نقطة

6- دكرنس 29 نقطة

7- الرجاء 26 نقطة

8- البلدية 25 نقطة

9- الأوليمبي 22 نقطة

10- الحمام 20 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط