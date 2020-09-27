رياضة | عبدالناصر محمد يتصدر قائمة المرشحين لخلافة النحاس فى المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:57 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالناصر محمد يتصدر قائمة المرشحين لخلافة النحاس فى المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى الوقت الذى اقترب فيه عماد النحاس المدير الفنى لفريق الكرة بنادى المقاولون العرب من تولى مسؤلية الرجل الثانى فى تدريب الأهلى خلال الفترة القادمة، بدأ مسؤولو ذئاب الجبل فى تحديد البديل المناسب الذى سيخلف النحاس فى قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

واستقر مسؤولو الذئاب بشكل كبير على تولى عبدالناصر محمد المدير الفنى السابق لفريق fc مصر المسؤلية الفنية للفريق خلفاً لعماد النحاس وذلك بعد رفض الإدارة الجديدة فكرة إعادة محمد عودة المدير الفنى الأسبق للمقاولون لأسباب تتعلق بأمور خارج إطار الرياضة.

وكشف مصدر مقرب من الغرف المغلقة من المقاولون العرب أنه فى حال فشل المفاوضات مع عبدالناصر محمد لتدريب الفريق سيكون علاء عبدالغنى المدرب العام هو المدير الفنى الجديد للفريق فى الموسم الكروى المقبل.