رياضة | الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:57 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسؤولو نادي الزمالك، بندًا هامًا في عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، والذي تولى قيادة الفريق عقب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويتولى باتشيكو المهمة الفنية لنادي الزمالك خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الأبيض ودفع الشرط الجزائي.

ووضع مسؤولو الزمالك في عقد باتشيكو بندًا يتضمن انتهاء عقده بنهاية الموسم الكروي وعدم اقتصار الأمر على تاريخ محدد تحسبًا لتأجيل المباريات في الموسم المقبل بسبب كورونا.

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ويحضر المدرب البرتغالي مساء اليوم إلى القاهرة قادما من بلاده برفقة جهازه المعاون للتوقيع على العقود

وتولي طارق يحيي مهمة قيادة الزمالك بشكل مؤقت بعد رحيل الفرنسي عن الأبيض، ولحين إتمام التعاقد مع لبدء مهمته مع الفريق بشكل رسمي.

ويتوجه باتشيكو بعدها لقيادة القلعة البيضاء فنياً وتولي مهمته الفريق في باقية المباريات المقبلة في الدوري وباقي مشواره في بطولة إفريقيا.المدرب البرتغالي باتشيكو.