شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز يونايتد يخطف فوزًا مثيرًا على شيفيلد بهدف «بامفورد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق ليدز يونايتد الفوز على مُضيفه شيفليد يونايتد، بهدف نظيف، خلال المبارة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأحد، على ملعب برامول لين، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الفوز رفع رصيد ليدز إلى النقطة 6 في المركز السادس، بينما ظل شيفيلد يونايتد بدون نقاط بعد مرور ثلاث جولات من البطولة في قاع الجدول.

سجل هدف المباراة الوحيد مهاجم ليدز اللاعب باتريك بامفورد في الدقيقة 88 من زمن المباراة.