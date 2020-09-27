شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: مباراة المصري عنق زجاجه لأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لأسوان، إن مباراة الغد أمام المصري تمثل عنق زجاجة لفريقه، وأن النقاط الثلاث تمثل أهمية خاصة من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط، واحتلال مركز متقدم بجدول المسابقة.

وأضاف «كشري»: «الهزيمة الأخيرة أمام الجونة عطلت الفريق في مشواره نحو الهروب من دوامة الفرق المهدده بالهبوط، والفوز على المصري غدًا سيكون خير تعويض للهزيمة الأخيرة».

وتابع «كشري»: «المصري يمر بظروف قاسية بعد دخوله في دوامة الفرق المهدده بالهبوط، وفوزه هو هدفه الوحيد للخروج من أزمته ولو مؤقتًا».