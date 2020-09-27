شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يطالب أمير مرتضى بالموافقة على احترافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمسك مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بالاحتراف الخارجي بعدما تلقى أكثر من عرض أوروبي، آخر من فنربخشة التركي.

وطلب مصطفى محمد من أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، بضرورة الموافقة على احترافه الخارجي بعد بطولة دوري الأبطال الأفريقي.