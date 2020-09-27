شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خليجي جديد لكاسونجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تلقى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرضًا من أحد الأندية الإماراتية، من اجل الاحتراف بصفوفه مع نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن القلعة البيضاء.
وينتظر المهاجم الكونغولي القرار النهائي لإدارة النادي الأبيض، من أجل تحديد مصيره بداية من الموسم المقبل.
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