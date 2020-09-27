شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: لم أجلس في الاستوديوهات «أتنطط مثل الأراجوزات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، المدير الفني لفريق طنطا، إن هناك من يتعمد انتقاده بعيدًا عن المباريات، مشيرًا إلى أنه قدم مباريات جيدة أمام الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري مؤخرًا.

وأضاف «عبدالعال»، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر على راديو مصر: «لم أكن أجلس في الاستوديوهات أتنطط مثل الأراجوزات.. عملت لمدة عشرين عامًا في الدرجة الثانية، ومن يعمل فيه يكون مدرب مخضرم».

وتابع: «أعرف كل الأمور عن اللاعبين، لاعبو طنطا جيدين، ولكن غياب الثقة بسبب الخسائر وتغيير الأجهزة الفنية، هي السبب فيما حدث في بعض المباريات».

وواصل: «لاعبو الأهلي قيمتهم المالية كبيرة، ولديهم الحلول الفنية، ومحمد الشناوي أسد في حراسة المرمى، لديهم إمكانيات كبيرة، الأهلي يضم إمكانيات مالية وفنية ومحترفين كبار مثل معلول وبادجي وأجايي، ولكن نعذرهم بسبب الإجهاد، في ظل ضغط المباريات».

وأكمل: «نزول أفشة في الشوط الثاني ساهم في تحريك لاعبي الأهلي، وكذلك الزمالك عندما شارك بن شرقي أمام طنطا، لا يوجد مقارنة بيننا وبين الناديين الكبار».

وأردف: «مناطحة لاعبي طنطا لفريقي الأهلي والزمالك يستحقوا الشكر عليه».

واستطرد: «بن شرقي عندما شارك مع الزمالك أمام طنطا قام بتغيير تكتيك الفريق تمامًا، ونفس الأمر مع نزول أفشة الأهلي، الثنائي شارك بشكل جيد، ويجب إراحة اللاعبين الكبار في الفريقين من أجل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي مهمة قومية، الأحمر حسم الدوري، والأبيض سيحصل على المركز الثاني».

وواصل: «يجب الآن الاهتمام بتجهيز اللاعبين في الأهلي والزمالك لمواجهتي الوداد والرجاء، انصح القطبين بضرورة إراحة الهيكل الأساسي لهم في المواجهات المحلية القادمة».

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وتابع: «لا أدرب طنطا نزهة أو فسحة. مرتبط بعقد رسمي لمدة موسم ونصف، لن أرحل إلا في حالة تلقيت عرضا من منتخب مصر، بعد الاتفاق مع فايز عريبي رئيس النادي».

وأوضح: «البعض أخذ عني انطباع إني بهزر أو بهرج، ولكن كنت أركز في المباراة، ومثلا في الشوط الثاني دفعت بـ حامد حمدان على حساب أونش من أجل إيقاف على معلول ظهير أيسر الأهلي».

وأتم: «حاولت إبطال جبهة معلول بكافة الطرق، البعض لا ينتقدني بشكل فني، ولا يريدون إعطاء النادي حقه في المباراتين، رغم أن اللاعبين قدموا مباريات جيدة».