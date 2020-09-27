شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعدل طريقة لعب وتشكيل الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، على تعديل التشكيل الاساسي وخطة لعب الفريق بداية من مواجهة المصري المقبلة في الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.
وعلمت «المصري اليوم» ان المدرب البرتغالي تحفظ على طريقة لعب الفريق الابيض خلال المباريات التي تابعها قبل ان يصل للقاهرة لتولي المسئوولية رسميًا.
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