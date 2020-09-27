شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو ينتظر فرصة جديدة مع باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يترقب كريم بامبو لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروي الاول بنادي الزمالك مصيره بشان العودة إلى التشكيل الاساسي خلال المباريات المقبلة بعدما تولى البرتغالي باتشيكو مهمة المدير الفني للفريق خلال الموسم الجاري. ولم يحصل اللاعب على فرصته كاملة في عهد المدرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء والحالي للتعاون السعودي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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