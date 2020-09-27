شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يواصل استبعاد نجم المصري من قائمة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض علي ماهر المدير الفني الفني للفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي، عودة بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق، لقائمة مواجهة أسوان، غدًا الأثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويستمر علي ماهر في عقاب لاعبه واستبعاده للمبارة الثانية على التوالي من قائمة الفريق بعد واقعة مغادرته ملعب برج العرب عقب تغييره في لقاء سموحة، والذي خسره الفريق البورسعيدي بنتيجة 2-0.

وتوسط بعض اللاعبين داخل فريق المصري من أجل حل أزمة اللاعب وعودته مرة أخري إلى تدريبات الفريق ولكن مدرب الفريق البورسعيدي رفض ذلك رفضًا قاطعًا.