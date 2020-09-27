شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بريطاني: أليسون بيكر وألكانتارا مهددان بالغياب أمام أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي بريطاني، نشرته صحيفة تليجراف البريطانية اليوم الأحد، أن لاعبين من صفوف ليفربول، مهددان بالغياب أمام آرسنال، غدًا الإثنين، على ملعب أنفيلد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للصحيفة فإن الحارس أليسون بيكر، ولاعب الوسط تياجو ألكانتارا يعانيان من إصابات غير محددة.

وأشارت إلى أن اللاعبين لم يتدربا مع الفريق خلال الـ48 ساعة الماضية، لذا فإنهما مهددان بعدم اللعب غدًا ضد آرسنال.

وأوضحت أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، ينتظر الحصول على المزيد من التقييمات لحالة اللاعبين، اليوم قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مشاركتهما.

يذكر أن ليفربول حقق انتصارين في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب ليدز يونايتد، وتشيلسي.

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