شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بريطاني: أليسون بيكر وألكانتارا مهددان بالغياب أمام أرسنال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي بريطاني، نشرته صحيفة تليجراف البريطانية اليوم الأحد، أن لاعبين من صفوف ليفربول، مهددان بالغياب أمام آرسنال، غدًا الإثنين، على ملعب أنفيلد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقا للصحيفة فإن الحارس أليسون بيكر، ولاعب الوسط تياجو ألكانتارا يعانيان من إصابات غير محددة.
وأشارت إلى أن اللاعبين لم يتدربا مع الفريق خلال الـ48 ساعة الماضية، لذا فإنهما مهددان بعدم اللعب غدًا ضد آرسنال.
وأوضحت أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، ينتظر الحصول على المزيد من التقييمات لحالة اللاعبين، اليوم قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مشاركتهما.
يذكر أن ليفربول حقق انتصارين في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب ليدز يونايتد، وتشيلسي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير بريطاني: أليسون بيكر وألكانتارا مهددان بالغياب أمام أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.