شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي المقبلة فى الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره نادي المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز.

ويقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ولكن يخوض الأهلي مباراة أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وفاز المارد الأحمر، أمس، على نظيره طنطا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري.