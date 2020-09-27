شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: لن أرحل لتدريب ألأهلي إلا في هذه الحالة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول بنادي المقاولون العرب أن عماد النحاس رحب بتولي مهمة الرجل الثاني بالجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي.

وقال المصدر الذي رفض ذكر أسمه، إن النحاس أكد لهم انه لن يرحل من المقاولون العرب إلا في حالة تولية مسؤولية تدريب الأهلي أو التواجد كمدرب عام مع المدرب الأجنبي فقط، رافضًا فكرة العمل مع مدرب مصري في جهاز الأهلي.

وكشف النحاس لمسؤولي المقاولون انه يتمنى الموافقة على رحيله في حالة وصول عرض رسمي له للتواجد بالقلعة الحمراء خصوصًا وأن تدريبه للأهلى حلمًا يراودة منذ كان لاعبًا به.

وكانت أنباء ترددت بقوة برغبة النادي الأهلي في وجود عماد النحاس الذي حقق نتائج مميزة مع المقاولون العرب للعمل مع الجهاز الفني الجديد المقرر إعلانه حال تأكيد رحيل فايلر المدير الفني الحالي.