شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة لاعب دجلة إلى لجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إحالة لاعب وادي دجلة محمد هلال إلى لجنة الأنضباط والقيم، بعد اعتدائه على عمر عبدالناصر محمد أحد الأطفال حاملي الكرات في الملعب خلال لقاء دجلة وطلائع الجيش الأخير بالدوري.
وكشف مسئولي لجنة المسابقات أن لقطة هلال ظهرت عبر الشاشات وهو يعتدى على الطفل ليتم إحالته للجنة الانضباط بالجبلاية وفقا للائحة باعتباره سلوك غير رياضي.
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