شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين يكشف موعد رحيل فايلر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن يوم الثلاثاء القادم سيكون حسم ملف رينيه فايلر بشكل نهائي مع النادي الأهلي.
وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «الأهلي سيدرس تعيين مدرب أجنبي في القيادة الفنية للفريق، خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف: «محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يدرس كافة الأسماء مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح».
وأكمل: «الجهاز الفني المصري في حالة رحيل فايلر، تم ذكر بعض الأسماء مثل محمد يوسف وعماد النحاس، وتردد أسماء آخرى في الجهاز المعاون مثل سامي قمصان وعادل مصطفى وغيرهم».
وزاد: «النحاس من أهم المدربين في الدوري المصري، وحقق نتائج مميزة مع المقاولون العرب، ويبذل جهودا كبيرة، وهناك أخبار تسربت بأن النحاس سيتم تعيينه مدربا عامًا، وهذا غير صحيح مطلقا».
وأكد:«بعض الأشخاص تواصلوا مع عماد النحاس وأكد لهم عدم ممانعته للعمل في الأهلي ولكن كمدير فني، ولو حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا، فأنه يريد الحصول على وعد بالاستمرار مديرا فنيا في الموسم المقبل».
وتابع: «النحاس لن يقبل بغير منصب المدير الفني للأهلي، على أن يستكمل العمل حال التتويج بالبطولة القارية».
وتابع: «أمير توفيق عقد جلسة مع ميشيل يانكون، من أجل الاتفاق معه على البقاء ورفع عقده من 10 إلى 15 آلف دولار لكي يبقي في منصبه خلال الموسم المقبل، حتى في حالة رحيل فايلر، وبنسبة 99% المدرب سيكمل مع النادي الأهلي في الموسم المقبل».
وواصل: «مدرب الحراس ساهم في ارتفاع مستوى محمد الشناوي، وحقق أرقام قياسية مميزة في الموسم الجاري».
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