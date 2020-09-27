شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده الـ44.. تعرف على أهم المحطات بحياة أسطورة روما فرانشيسكو توتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحتفل النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، أسطورة فريق روما ومنتخب الأزوري، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ44.

واحتفى الحساب الرسمي للفيفا بهذه المناسبة، قائلًا إن «توتي» واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في إيطاليا، ومن القلائل الذين لعبو لناد واحد طوال حياتهم المهنية، كما أنه أفضل هداف والأكثر مشاركة في تاريخ النادي، إذ فاز صاحب الحذاء الذهبي ببطولة الدوري الإيطالي، وفازبـ «كأس إيطاليا» مرتين، وكذلك كأس السوبر الإيطالي، كما يعد أفضل هداف في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 250 هدف.

ورفض «توتي» عددًا من العروض المغرية لكبار الأندية الإيطالية والأوروبية، مفضلاً البقاء في قلب العاصمة الإيطالية وقلوب الجماهير الوفية له، لذلك يعد المشجع الوفي لروما قبل أن يكون قائدًا للفريق.

اللاعب فرانشيسكو توتي يودع جماهير روما عقب آخر مبارياته مع الفريق أمام جنوى في ختام الدوري الإيطالي، 28 مايو 2017. - صورة أرشيفية

«المصري اليوم» يرصد أهم محطات تألق توتي في عيد ميلاده الـ44

1- ولد توتي في سبتمبر 1976 بروما، ولم يكن يهوى مشاهدة الأفلام الكرتونية مثل بقية الأطفال، ولكن مشاهدة مباريات كرة القدم، وكان فريق الكشافة هو محطته الأولى لممارسة كرة القدم، وبعدما أثبت جدارة أقنع المدرب والد توتي بالانضمام إلى فريق نادي روما لكرة القدم، وانضم لفريق الشباب في سن الثامنة.

2- ولعب «توتي» لأول مرةٍ مع الفريق الأول لروما في مارس 1993 عندما كان عمره 16 عامًا، وبعد عامين من ظهوره لأول مرة، أصبح لاعبًا منتظمًا في الفريق، وخلال هذه الفترة سجل 16 هدفًا للنادي، وأصبح عضوًا أساسيًا في صفوف روما.

3- في عام 1998، ظهر لأول مرة مع المنتخب الإيطالي في مباراةٍ تأهيلية لبطولة أمم أوروبا، بعد ذلك بعامين، وفي بطولة أمم أوروبا، سجّل توتي هدفين ووصلت إيطاليا إلى النهائي الذي خسرته أمام فرنسا.

اللاعب فرانشيسكو توتي يودع جماهير روما عقب آخر مبارياته مع الفريق أمام جنوى في ختام الدوري الإيطالي، 28 مايو 2017. - صورة أرشيفية

4- رفض توتي عددًا من العروض المغرية من كبار الأندية الإيطالية والأوروبية مثل ريال مدريد، وميلان، ويوفينتوس، ومانشستر يونايتد، مفضلاً البقاء في قلب العاصمة الإيطالية وقلوب الجماهير الوفية له، لذا فهو لقب بـ«المشجع الوفي لروما»، إذ أكد في تصريحات سابقة:«ولدت في روما، وسأموت في روما.. لن أغادر هذا الفريق ولا مدينتي أبدًا».

5- في عام 2001، ساعد توتي روما على الفوز بلقب الدوري الإيطالي، إذ سجل 8 أهداف في الدوري من خلال مركزه كلاعب خط وسط متقدم، وعاد لقب الدوري مرة أخرى إلى النادي بعد غياب دام 18 عامًا.

اللاعب فرانشيسكو توتي يودع جماهير روما عقب آخر مبارياته مع الفريق أمام جنوى في ختام الدوري الإيطالي، 28 مايو 2017. - صورة أرشيفية

6- بدأ توتي لعب دورٍ أكثر أهمية عندما أصبح مهاجم روما الأول، ففي موسم 2005 سجل 26 هدف في الدوري، وساعد النادي أيضًا على الفوز مرتين بكأس إيطاليا، كما عانى «توتي» من الإصابات في هذه الفترة، ولكنه ظل أكثر شخصية مؤثرة في النادي.

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7- في موسم 2011–2012 عاد إلى مركز صناعة الأهداف، حيث كان الفريق تحت قيادة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، ولكن أُصيب توتي في أكتوبر 2011 في الشوط الثاني من مباراة ضد أتلانتا؛ مما جعله بعيدًا عن المباريات حتى نوفمبر، حين شارك في مباراة أمام فريق لاتسيو وفازت روما بهذه المباراة بنتيجة (2-1).

8- وفي أول ظهور له في موسم 2016-2017 خلال مباراة ضد سامبدوريا في سبتمبر، استطاع أن يحطم الرقم القياسي لباولو مالديني بالمشاركة في 25 موسم كروي.

اللاعب فرانشيسكو توتي يودع جماهير روما عقب آخر مبارياته مع الفريق أمام جنوى في ختام الدوري الإيطالي، 28 مايو 2017. - صورة أرشيفية

9- وفي مايو2017، وفي عمر الـ40 ختم توتي مسيرته الرياضية بمباراته الأخيرة مع روما، والتي فاز فيها النادي على أرضه (3ـ2) ضد جنوة، في مشهد احتفالي ضخم اختلطت فيه المشاعر بين مشجعي النادي وقائد الفريق الأسطوري، إذ ودع توتي الملاعب بالدموع.

10- بدأ «توتي» قصة جديدة في الوفاء للكيان، بتوليه منصب مدير إدارة النادي، ولكنه تنحى عنه بعد ارتباطه بالنادي أكثر من 30 عاما نتيجة اعتراضه على مالك النادي الأمريكي.

ومن الناحية الإنسانية؛ لقب توتي بـ «سفير للنواية الحسنة» لدى اليونيسف، وكذلك قام بجمع قمصان الرياضيين وبيعها في المزاد لصالح الجمعيات الخيرية.

واختِير «توتي» ضمن قائمة FIFA 100، وهي قائمةٌ تضم أعظم لاعبي كرة القدم الأحياء.

فرانشيسكو توتي أكبر لاعب يهز الشباك في تاريخ دوري أبطال أوروبا - صورة أرشيفية