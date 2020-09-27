شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يكشف موعد عودة «الحاوي» لتدريبات الأهلي الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، انضمام وليد سليمان لاعب الفريق للتدريبات الجماعية غدًا الاثنين، استعدادًا للمواجهة المقبلة ضد فريق الترسانة في بطولة كأس مصر.

وأضاف عبدالحفيظ أن اللاعب كان يعاني من كدمة قوية في أحد الأضلاع حرمته من المشاركة في مباراة طنطا أمس السبت بالجولة الـ30 للدوري والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف. وأكد مدير الكرة أن سليمان سيكون جاهزًا غدًا للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق.

يذكر أن الأهلي بدأ اليوم استعداده لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.