شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء جيرالدو لمنتخب أنجولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وصول استدعاء رسمي من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم للاعب جيرالدو، للانضمام لمنتخب بلاده الشهر المقبل.

وأضاف «عبدالحفيظ» أن جيرالدو سيغادر إلى أنجولا يوم 5 أكتوبر المقبل للانضمام إلى معسكر منتخب أنجولا الذي يُقيم معسكراً خلال الشهر المقبل وفقًا للأجندة الدولية.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، قد منح جيرالدو راحة سلبية من مباراة طنطا أمس بالدوري التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، في ظل سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني حالياً؛ بسبب ضغط المباريات، وذلك بعد حسم الدوري رسميا للمرة الـ42 في تاريخ النادي والخامسة على التوالي.