شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافي الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الجونة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري العام.
ويستعرض «المصري اليوم» جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري قبل مباراة اليوم..
1- عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.
2- محمد شريف لاعب إنبي، 12 هدفًا.
3- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 9 أهداف.
4- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 9 أهداف.
5- وليد سليمان لاعب الأهلي، 8 أهداف.
6- حسام حسن لاعب سموحة، 8 أهداف.
7- والتير بواليا، لاعب الجونة، 8 أهداف.
8- جون أنطوي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف.
9- محمود علاء لاعب الزمالك، 7 أهداف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.