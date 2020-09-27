شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافي الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الجونة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري العام.

ويستعرض «المصري اليوم» جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري قبل مباراة اليوم..

1- عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.

2- محمد شريف لاعب إنبي، 12 هدفًا.

3- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 9 أهداف.

4- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 9 أهداف.

5- وليد سليمان لاعب الأهلي، 8 أهداف.

6- حسام حسن لاعب سموحة، 8 أهداف.

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7- والتير بواليا، لاعب الجونة، 8 أهداف.

8- جون أنطوي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف.

9- محمود علاء لاعب الزمالك، 7 أهداف.