شكرا لقرائتكم مدحت العدل يطالب المعلقين بالابتعاد عن التعصب والتشجيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب السيناريست مدحت العدل المعلقين على المباريات بالابتعاد عن التعصب والتشجيع لأى فريق يعلقون على مبارياته.

وقال مدحت العدل فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"اختيار معلقى المباريات بات أمر فى غاية الصعوبة، نحن نسمع أصوات لا تمت للرياضة بصلة، تتحدث كمشجعين وليس معلقين وواصفين للمباريات دون إبداء أراء أو إبراز انتماءات"

ويضيف مدحت العدل :"أمى كانت أهلاوية ودائما تقول لنا محمد لطيف هو من علمنى عشق الكرة بتعليقه السهل وكلماته الجميلة، أما الان لانرى معلقاً فى خفيف الدم مثلا مثلما كنا نرتبط بالراحل محمود بكر، بل نرى تعصب وتحيز وعدم ثقافة وتأثر بالسويشال ميديا لإكتساب الشعبية والجماهيرية وإرضاء جماهير بعينها"

وأكمل مدحت العدل :"يجب أن تكون هناك لجان لإختيار المعلقين تنحى الواسطة جانباً حتى لايصل لمسامعنا إناس لاتستحق هذه المكانة إطلاقاً".

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وفى وقت سابق، كشف السيناريست مدحت العدل أنه كان يرفض فكرة تعاقد الزمالك مع السويسرى كريستيان جروس لتدريب الفارس الأبيض عقب رحيل الفرنسى كارتيرون، وقال مدحت العدل فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كنت ضد عودة جروس فنياً، رغم أننى بعد رحيله عن الزمالك ذهبت له الفندق وقدمت له باقة ورد تقديراً لمسيرته مع القلعة البيضاء وقتها، ولكن على الصعيد الفنى كان يعتمد على 14 لاعباً، لو أصيب أحدهم يسقط الفريق، لذا رفضت عودته لقيادة الزمالك".

وأضاف مدحت العدل، "باتشيكو سابنا ومشى ورأيى ميرجعش تانى إنما موقف فيريرا مختلف، هذا مدرب لا أحد يختلف عليه، ورحيله لم يكن بذنب منه وليس لدينا عداوة معه، مجرد اختلاف وجهات نظر، ولازم نشكر مرتضى منصور عشان غير طريقة تفكيره، نحن نهاجمه باستمرار يبقى لما يتغير لازم نشيد بيه، فلقد تعامل مع كارتيرون بمنتهى العقل والحكمة وتنازل من أجل الزمالك وصعوبة الموقف "

وأكد مدحت العدل أن "فيريرا وجهازه المعاون المميز وحب جمهور الزمالك بإمكانهم صنع الفارق، لما يكون عندنا مدرب تلميذه مورينيو لازم الخصم يحترمك، وكالديرون كمان سيرته الذاتية مميزة، إذن نحن أمام خيارين رائعين يتبقى فقط سرعة الحسم حتى يحضر المدرب ويشاهد مباراة طنطا من المدرجات ويتأثر اللاعبين بوجوده "

وأضاف مدحت العدل، "حتى لو تعاقد الزمالك مع مدرب لم يسبق له تدريبه فى وقت سابق، ما المانع ؟ نحن نملك لاعبين دوليين لديهم مرونة تكتيكية تمكنهم من التعاون مع أى مدرب وتنفيذ أفكاره بأسرع وقت ."